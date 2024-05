Perde il controllo della bici e finisce nel fosso: grave al Maggiore

Ha perso il controllo della bicicletta a bordo della quale stava viaggiano, nei pressi della località Caselli di Medesano, ed è finito nel canale adiacente alla strada. L'incidente è avvenuto verso le ore 8.30 della mattinata di domenica 12 maggio. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, l'auto infermieristica della Croce Verde Fornovese insieme all'ambulanza della Croce Rossa di Medesano. Dopo aver estratto il ciclista dal fosso i sanitari hanno effettuato le prime medicazioni sul posto. Poi il trasporto al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Il ciclista avrebbe riportato ferite in varie parti del corpo ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.