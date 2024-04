Perde il controllo dell'auto e si ribalta: grave un 70enne

Un brutto incidente si è verificato poco dopo mezzogiorno in Strada Serra, a Parma. Un uomo di 70 anni a bordo della sua auto, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro una vettura in sosta. L'impatto è stato violento tanto che l'auto si è ribaltata finendo fuori strada. Si è alzato in volo anche l'elisoccorso, con i vigili del fuoco e la Polizia Municipale sul posto. Il conducente ha riportato ferite di media gravità ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Parma.