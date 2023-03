Perde il controllo della moto in tangenziale Nord: motociclista finisce in ospedale

Perde il contollo della sua moto, cade a terra e finisce in ospedale, ricoverato in condizioni di media gravità. E' accaduto stamattina, 24 marzo, intorno alle 7 lungo la tangenziale Nord. A fare le spese dell'incidente le cui cause sono in corso di accertamento da parte della polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi insieme al personale del 118 che ha soccorso il ferito, è stato un motociclista: l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo all'ingresso con la via Emilia. Per lui ferite medie e ricovero al Maggiore. Il traffico ha subito rallentamenti.