Piane di Carniglia, drammatico scontro auto-moto: due feriti gravi

Drammatico incidente intorno alle 12 a Piane di Carniglia, nel comune di Bedonia. Un'auto e una moto si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio le due persone in sella alla moto, rimaste ferite in modo molto grave.

Sul posto i soccorsi: non solo il 118, ma anche l'elisoccorso: uno in servizio dal Maggiore di Parma e l'Elipavullo del Soccorso Alpino. Sono intervenuti anche l'ambulanza dei volontari di Bedonia e l'automedica di Borgotaro. I due feriti sono stati trasportati nell'area codici rossi del Pronto soccorso di Parma. Le cause sono in corso di accertamento. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'auto e la moto si sono scontrate in modo violento. Lo scontro ha causato il ferimento delle due persone in sella alla moto, finite violentemente sull'asfalto e riportando ferite definite molto serie.