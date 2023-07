Pontetaro, scontro tra tre auto: traffico bloccato

Poco dopo le 19, in via Emilia, all'ingresso di Pontetaro, tre auto sono state coinvolte in un tamponamento. Per cause ancora in corso d'accertamento, i veicoli si sono scontrati senza però nessuna conseguenza per le persone a bordo. Infatti nessuno è stato trasportato all'ospedale. L'ingorgo che si è creato all'ora di punta ha rallentato il traffico nei pressi del distributore di benzina sulla strada. L'allarme è partito in automatico da una delle auto che ha allertato i soccorsi. Sul posto l'ambulanza infermieristica di Pontetaro: non è stato necessario il trasporto in ospedale delle persone coinvolte.