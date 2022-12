Roccabianca, tampona l'auto che si ferma al posto di blocco: era ubriaco. Denuncia, auto sequestrata e patente ritirata

I carabinieri intimano a un'auto di fermarsi per un controllo a un posto di blocco e l'auto che procedeva dietro tampona proprio quella davanti, che stava per fermarsi. E' successo ieri sera a Ragazzola di Roccabianca, all’altezza della rotatoria tra la strada provinciale 10 Parma - Cremona e la provinciale per Soragna. Solo danni alle auto, ma nessun ferito.

Ma chi era alla guida dell’auto che ha tamponato è risultato ubriaco, positivo al test dell’etilometro. Per lui il sequestro dell’auto, il ritiro della patente e una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Anche chi era alla guida dell’auto tamponata è risultato positivo all'alcol, ma con valori più bassi e per questo solo multato.