Incidente in tarda serata a Roncopascolo di Parma, in strada Parmarotta. Per cause ancora in corso d'accertamento, poco dopo le 23, un'auto è finita fuori strada. L'uomo che era alla guida è ha riportato ferite di media gravità ed è stato trasportato al Pronto Soccorso di Parma. Sul posto un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito.