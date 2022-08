Paura a Salsomaggiore, donna travolta dalla sua auto rimane incastrata: liberata dai vigili del fuoco

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì 25 agosto, in località Poggetto di Salsomaggiore Terme. Erano da poco passate le ore 18 quando, per cause in corso di accertamento, una donna è stata travolta dalla sua auto, parcheggiata lungo una strada in discesa, ed è rimasta incastrata sotto le ruote.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e l'ambulanza infermieristica di Salsomaggiore. Gli operatori del 115 sono riusciti a liberarla. La donna ha riportato un trauma alla gamba ma è un buone condizioni di salute: è stata trasportata all'Ospedale di Vaio per accertamenti. Sul posto anche la polizia locale.

Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. È possibile che l'auto, parcheggiata in discesa, abbia avuto un problema al freno a mano. La donna, che si trovava fuori dall'auto e a poca distanza, è stato travolta in pochi istanti. Fortunatamente la corsa del veicolo è stata fermata dalla vegetazione ai lati della strada.