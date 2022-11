Salsomaggiore, schianto tra l'ambulanza della Pubblica e un'auto: due feriti in ospedale

Tragedia sfiorata stasera a Ponteghiara, all'altezza del semaforo all'ingresso della frazione di Salsomaggiore. Un'ambulanza a sirene spiegate, che stava intervenendo per un'emergenza, e che stava procedendo in direzione Fidenza, avrebbe cercato di superare la fila al semaforo, ma a un certo punto è stata centrata da un mezzo che proveniva da Ponteghiara.

Impatto violento, che ha coinvolto un terzo mezzo, un furgonncino. Due militi della Pubblica assistenza di Salsomaggiore sono stati ricoverati in ospedale per accertamenti, ma non sono in pericolo di vita. L'ambulanza è stata danneggiata.