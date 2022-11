Samboseto di Busseto, auto finisce nel canale e si ribalta: 60enne grave in ospedale

Una donna di 60 anni, a Samboseto di Busseto, è rimasta coinvolta in un brutto incidente nel primo pomeriggio. Era a bordo della sua macchina quando, per cause ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo della stessa finendo in un canale. La donna ha riportato un trauma agli altri inferiori e un trauma cranico. Le ferite sono di media gravità, è stata ricoverata al Pronto Soccorso di Vaio, in stato confusionale. Sul posto l'Automedica di Fidenza e l'ambulanza di Busseto, oltre alla Municipale di Soragna.