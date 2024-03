Auto si schianta contro un muretto e prende fuoco: un ferito grave

Grave incidente stradale nel corso della nottata tra sabato 30 e domenica 31 marzo in località Castell'Aicardi, nel comune di San Secondo. Secondo le prime informazioni verso mezzanotte e mezza un'auto sarebbe andata a sbattere contro un muretto, per poi incendiarsi. Il conducente del mezzo è rimasto seriamente ferito. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, oltre ai sanitari del 118 - l'ambulanza e l'automedica di San Secondo - che hanno prestato le prime cure al ferito, per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono di media gravità: non è in pericolo di vita. Gli operatori del 115 hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area dell'incidente. L'auto è stata completamente distrutta dalle fiamme.