San Secondo, pedone investito da un'auto: grave al Maggiore

Paura nelle prime ore della mattinata di venerdì 3 febbraio a San Secondo. Per cause in corso di accertamento un pedone, che si trovava in via Cesare Battisti, è stato investito da un'auto, che sopraggiungeva proprio in quel momento. L'impatto tra il veicolo e il pedone è stato violento e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre alla polizia locale. Secondo le prime informazioni la persona ferita avrebbe riportato traumi di media gravità: dopo le prime cure sul posto sarebbe stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.