Sanguinaro, scontro tra auto e scooter: 20enne ferito in ospedale

Lunghe code per raggiungere Fidenza a causa di un incidente che ha visti coinvolti uno scooter e un'auto. Lo scontro si è registrato intorno all 18.30, a Sanguinaro Sulla via Emilia. Un ragazzo di 20 anni, in sella al due ruote, si è procurato abrasioni a causa della caduta sull'asfalto ed è stato portato all'Ospedale di Vaio, dove è ricoverato con ferite lievi. Sul posto l'ambulanza infermieristica della Croce Rossa di Pontetaro e i Carabinieri, al lavoro per ripristinare la circolazione.