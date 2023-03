Sissa Trecasali in lutto per la morte di Sara: "Tristezza e sconforto più totale"

Sissa Trecasali in lutto per la morte di Sara Loiero, la ragazza di 22 anni deceduta nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma, in seguito al terribile incidente che si è verificato alle ore 20 di sabato 18 marzo in località Borgonovo, nel comune di Sissa Trecasali Sara, originaria di Torretta, una frazione di Crucoli, comune della provincia di Crotone, viveva nel parmense da settembre. Frequentava l'Università di Parma. La 22enne era trasferita nella nostra provincia, in particolare a Sissa Trecasali, a settembre insieme alla famiglia, la madre ed il padre e al fratello Pasquale, che si trovava in auto con lei al momento dell'incidente. Le sue condizioni sono gravi ma non si trova in pericolo di vita.

"Una tragica notizia ha oggi sconvolto questa giornata di festa e l'intera comunità di Crucoli e Torretta - commentano alcuni cittadini del suo comune di origine. La prematura e tragica scomparsa della giovane 22enne Sara Loiero ha gettato tutti noi nella tristezza e nello sconforto più totale e nel buio più profondo. Caro San Giuseppe ora ti preghiamo affinché tu possa intercedere per salvare il caro Pasquale Loiero anche lui coinvolto nel tragico incidente. Salva questo ragazzo. Abbracciamo la famiglia in questo momento di dolore"