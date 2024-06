Si schianta in auto contro un muro: 61enne muore al Maggiore di Parma

Un uomo di 61 anni è deceduto nella mattinata di martedì 4 giugno all'Ospedale Maggiore di Parma, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni di salute nella serata di lunedì 3 giugno, in seguito ad un incidente stradale che si è verificato in via Cervi a Pieve, in provincia di Reggio Emilia. Secondo le prime informazioni l'auto che stava conducendo si è schiantata contro un muro, vicino al supermercato Conad. Il sinistro non avrebbe coinvolto altri veicoli. Sul posto gli operatori del 118 con ambulanza e automedica: dopo le prime cure sul posto il viaggio a sirene spiegate verso l'ospedale di Parma. Dopo poche ore, alle 6 del 4 giugno, è deceduto in seguito alle gravissime ferite riportate. Il magistrato ha disposto l'autopsia, per accertare le cause della morte.