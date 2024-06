Schianto in A1 tra due auto e un camper: due feriti gravi

Grave incidente stradale nella mattinata di sabato 8 giugno lungo l'autostrada A1, tra l'uscita di Fidenza e il bivio per l'A15 Parma- La Spezia. Per cause in corso di accertamento due auto e un camper si sono scontrati. I mezzi stavano procedendo nella stessa direzione di marcia verso Milano. Due persone ferite sono state trasportare d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le loro condizioni di salute sono giudicate gravi dal personale medico.