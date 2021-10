Schianto auto-furgone in viale Partigiani d'Italia: ferito al Maggiore

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 ottobre a Parma, in viale Partigiani d'Italia, in corrispondenza di strada Martiri della Liberazione. Per cause in corso di accertamento un'auto e un furgone si sono scontrati: ad avere la peggio il conducente dell'auto che ha riportato ferite di media gravità. Sul posto i soccorritori del 118 che hanno trasportato il ferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono gravi ma non si trova in pericolo di vita.