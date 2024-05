Schianto tra auto e moto: un ferito in ospedale

Grave incidente stradale poco prima delle ore 12 in piazza Berzieri a Salsomaggiore Terme. Per cause in corso di accertamento un'auto e una moto si sono scontrate, proprio in corrispondenza della piazza. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118: il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto e si è provocato traumi in varie parti del corpo. I sanitari hanno prestato le prime cure all'uomo, per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Fidenza per gli accertamenti medici. Le sue condizioni di salute sono gravi ma non è in pericolo di vita.

IN AGGIORNAMENTO