Schianto auto-moto in strada Argini, 18enne sbalzato dalla sua moto: grave in Pronto soccorso

Gravissimo incidente stamattina intorno alle 8 in strada Argini, dove un 18enne è stato sbalzato dalla sua moto ed è ora ricoverato in condizioni gravissime. Il ragazzo, residente a Traversetolo, stava viaggiando a bordo della sua moto quando, secondo le prime sommarie ricostruzioni, si sarebbe scontrato con un'auto. Sbalzato sull'asfalto e soccorso dai sanitari del 118, il 18enne è stato trasportato al Pronto soccorso in condizioni gravi.