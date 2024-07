Schianto contro un’auto: muore sulla sua moto 59enne di Busseto

Tragedia in Liguria, dove un motociclista originario di Busseto è morto in un incidente stradale sulla strada provinciale tra Torriglia e Montebruno (Genova). A perdere la vita un 59enne, che dalle prime informazioni si sarebbe schiantato contro un'auto che viaggiava in direzione opposta.

Per l'uomo non c'è stato nulla da fare nonostante i tentativi di salvargli la vita (sul posto i sanitari del 118).

Nello specifico, l'incidente mortale è poco prima di mezzogiorno tra Montebruno e Torriglia. Sulla strada statale 45, il motociclista che per motivi da chiarire ha colpito una prima auto finendo poi contro una seconda.



Sul posto la Croce Rossa Montebruno, i Volontari del Soccorso Alta Valtrebbia, le automediche Golf 3 e Golf 7 e l'elisoccorso Grifo. Per il 59enne, però, non c'è stato nulla da fare. A essere presenti, per gli accertamenti, anche i carabinieri di Santa Margherita Ligure.