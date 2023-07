Schianto contro un camion: traduttrice parmigiana 32enne muore in un incidente in Germania

Si chiamava Susanna Oddi ed era parmigiana. Aveva 32 anni e da poco aveva raggiunto il traguardo dei 15 anni da volontaria di Croce Rossa, proprio quest'anno.

Lavorava come traduttrice, ed è morta lunedì pomeriggio in un incidente stradale al confine fra Svizzera e Germania, mentre guidava la sua auto, travolta da un camion sull’autostrada 861, vicino al confine con Basilea. L'impatto devastante non ha lasciato scampo alla ragazza, deceduta sul colpo, nonostante i tentativi di rianimarla. Susanna lavorava come traduttrice freelance nello spazio di coworldng di Officine On/Off, in strada Naviglio Alto, gestito dalla cooperativa Gruppo Scuola.



Dopo la laurea in Lingue all’università di Modena e Reggio Emilia, si era specializzata in traduzione e interpretariato all'università degli studi Internazionali di Roma. Entrata in Croce Rossa nell'aprile 2008, si è impegnata anno dopo anno per dare aiuto al prossimo, con cuore, impegno e costanza. Impegno e serietà che metteva in tutto ciò che faceva.