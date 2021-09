Schianto mortale a Pontenure, denunciato per omicidio stradale un 47enne di Parma

L'uomo che nel pomeriggio del 2 settembre era alla guida dell'auto, contro la quale si è schiantata la moto condotta dal 18enne Alessio Saponaro, è stato denunciato per omicidio stradale. Gli esiti degli esami tossicologici non sono ancora stati resi noti. L'incidente è avvenuto tra Muradolo e Pontenure (Piacenza)

Un 47enne residente nel Parmense è stato denunciato dai carabinieri di Pontenure (Piacenza) per omicidio stradale. L'uomo, nel tardo pomeriggio di giovedì 2 settembre, era alla guida della propria auto tra Muradolo di Caorso e Pontenure, quando si è schiantato contro una moto condotta da un 18enne che ha perso la vita, e con a bordo una 16enne ferita gravemente. L'automobilista è stato sottoposto, per legge, agli esami tossicologici per capire se potesse guidare al momento dell'incidente mortale sotto effetto di alcol o droghe: gli esiti al momento non sono ancora noti.

Il 18enne che ha perso la vita è Alessio Saponaro di San Pietro in Cerro: era a bordo della sua due ruote insieme ad un'amica 16enne che al momento è ricoverata al Maggiore di Parma. Quest'ultima ha riportato gravi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. I due giovani pare fossero appena stati in un bar a Pontenure dove erano stati visti da alcuni coetanei, poi accorsi sul luogo dell’incidente. In località Ferriera, poco dopo il paese lungo la Provinciale per Muradolo, all’altezza di una curva a gomito è avvenuto lo schianto, violentissimo, con la Volkswagen Golf condotta dal 47enne.

Il 18enne sarebbe stato sbalzato sul parabrezza, sfondandolo e poi a terra ad alcuni metri dalla moto. I sanitari del 118 hanno fatto di tutto per salvargli la vita ma non c'è stato nulla da fare. La ragazzina invece ce l'ha fatta. Ad occuparsi delle indagini, coordinate dal sostituto procuratore Ornella Chicca e relative all'ennesimo tragico incidente stradale sono i carabinieri di Pontenure e del Radiomobile di Piacenza.