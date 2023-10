Schianto di Pontetaro che portò alla morte di una 37enne: il conducente del Suv era ubriaco. Denunciato per omicidio stradale

Guidava con un limite di alcool nel sangue superiore a quello consentito per legge il conducente del Suv che, nella notte tra il 6 ed il 7 ottobre a Pontetaro lungo la variante della via Emilia che da Fraore porta a Fidenza, si scontrò con la Yaris a bordo della quale viaggiava Tiziana Oieni, 37enne deceduta poche ore dopo il ricovero in ospedale per le gravissime ferite riportate. Gli accertamenti effettuati dalla polizia stradale hanno portato alla verifica del tasso alcolemico del conducente della seconda auto coinvolta, che è risultato oltre i limiti. L'uomo è stato denunciato per omicidio stradale aggravato.

Il terribile incidente provocò il grave ferimento di un'altra donna, che si trovava a bordo dell'auto insieme alla vittima. Anche il conducente del Suv, un 39enne, era rimasto ferito ma poi dimesso, dopo poche ore, dal pronto soccorso.

Il ricordo di Tiziana Oeini: "Titty sorrideva con gli occhi: perchè la sua favola non ha avuto un lieto fine?"

Tiziana lascia il marito Luca Lombardi e le loro due figlie, Giorgia di 6 anni e Martina di 2 anni. La famiglia viveva tra le frazion di Eia e Fognano. La notizia si è sparsa rapidamente nelle comunità frequentata da Tiziana e da Luca. Tiziana, come il marito, aveva uno stretto legame con lo sport, in particolare con il basket.

"Erano un gruppo di fantistiche ragazze" ricorda Debora Nuti, una delle allenatrici di Tiziana ai tempi della Polisportiva 90 di Fidenza - in primis amiche vere e poi compagne di squadre. Titty era il nostro playmaker, una ragazza d oro, mai una parola fuori posto, sempre un sorriso per tutti. Sorrideva con gli occhi perfino. Tanti ricordi belli di quel periodo, le trasferte, il torneo a vienna".

"Non contavano nemmeno i risultati ma solo stare insieme percquelle ragazze. E a tutt'oggi sono cosi. Non si sono mai perse di vista, una per tutte e tutte per una. Quando si è sposata con Luca ha iniziato a realizzare il suo sogno: giorno dopo giorno fino a quando ha aggiunto un importantissimo tassello la nascita di Giorgia e poi 2 anni fa la nascita di Martina. Quello era il suo mondo, il basket e la sua meravigliosa famiglia. Le ho viste da ragazzine, le ho viste in preda a crisi adolescenziali, le ho viste sposarsi, avere figli ma questo epilogo non lo riesco ad accettare. Non si è mai pronti ad accettare la fine di una vita di chi si ama, ma cosi è proprio inaccettabile"