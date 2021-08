Schianto nella notte in A1: due persone ferite incastrate nell'abitacolo

Sono rimaste incastrate nell'abitacolo le due persone che, nella notte tra sabato 7 e domenica 8 agosto, si trovavano a bordo di un'auto che è uscita di strada mentre stava percorrendo l'autostrada A1.

L'incidente è avvenuto verso le ore 2.30 di stanotte, all'altezza del casello di Parma. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, che hanno estratto le due persone dall'auto. I sanitari hanno trasportato i due al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma: sono gravi ma non in pericolo di vita. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli.