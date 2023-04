Schianto tra due auto in via Pasubio: tra i feriti un bambino

Un impatto tremendo, le auto che sbandano e finiscono la loro corsa in direzioni opposte. I frontali letteralmente squarciati a causa dell'impatto. Tra i feriti c'è anche un bambino. E' accaduto tutto stamattina, 14 aprile, intorno alle 8,30 in via Pasubio. Per cause in corso di accertamento due macchine si sono scontrate. Una delle auto ha finito la corsa andando a sbattere contro il muretto di un'abitazione, l'altra contro una cancellata dalla parte opposta della carreggiata.

Sul posto polizia locale, ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. Si sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.

IN AGGIORNAMENTO