Sconto auto-scooter a barriera Repubblica: bimbo di 9 anni in ospedale

E' rimasto coinvolto anche un bambino di 9 anni nell'incidente che si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 13 luglio, all'altezza di barriera Repubblica a Parma. Per cause in corso di accertamento, infatti, un'auto e uno scooter si sono scontrati: ad avere la peggio le due persone che si trovavano a bordo del mezzo a due ruote. Un uomo di 51 anni, ricoverato in ospedale con ferite di media gravità, e il bimbo di 9 anni, che ha riportato fortunatamente solo lievi contusioni. Sul posto la polizia locale di Parma ha regolato il traffico ed ha effettuato i rilievi previsti per legge.