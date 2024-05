Scontro a Moletolo tra due auto: un ferito

Scontro fra due autoi ieri sera, 9 maggio, intorno alle 22 in viale delle Esposizioni. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale i due mezzi sono venuti a contatto scontrandosi a Moletolo. L'impatto ha provocato il ferimento di uno dei conducenti (ferite di media gravità), mentre un'altra persona se la caverà con traumi più lievi. Sul posto i sanitari del 118.