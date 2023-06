Scontro all'alba tra un camion e un'auto: paura a Fidenza

Grave incidente a Fidenza, all'alba di questa mattina. Nello scontro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura. Sulla strada statale 9 della "Via Emilia", rimasta provvisoriamente chiusa al traffico, un'automedica e due ambulanze di Parma soccorso. I feriti, due piuttosto gravi, sono stati trasportati all'ospedale di Vaio. Gli altri due se la sono cavata con ferite lievi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, oltre ai mezzi di soccorso, che dovranno ora ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. La circolazione è temporaneamente indirizzata sulla ex SS9 per un tratto di circa 500 metri nell’ambito del territorio comunale di Fidenza.Il personale Anas, il 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine lavorano per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità sulla statale 9 appena possibile.