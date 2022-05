Scontro auti-bici in viale Piacenza: ciclista in ospedale

Dopo i due incidenti avvenuti nella notte poco prima di Alberi e in strada Martinella, un altro sinistro si è verificato intorno a mezzogiorno in città: un'auto si è scontrata con una bici in viale Piacenza. Il ciclista è stato trasportato al Pronto soccorso del Maggiore da un'ambulanza del 118 intervenuta sul posto insieme agli agenti della Polizia locale che stanno cercando di far luce sulla dinamica dell'incidente. Il cilcista ferito è ricoverato in condizioni di media gravità.