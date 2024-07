Incidente stamattina intorno alle 8,30 a Sala Baganza. Uno scontro tra un'auto e una bici in via Cortesi ha causato il ferimento del ciclista, che ha riportato ferite di media gravità dopo essere stato trasportato all'ospedale Maggiore di Parma. Indagini in corso per stabilire la causa dell'incidente e la dinamica.