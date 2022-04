Scontro auto-bici a San Secondo: ciclista in ospedale

Non solo l'incidente mortale di stamattina sulla via Emilia, dove a perdere la vita è stato un motociclista dopo lo schianto contro un camion.

In provincia si sono registrati altri due incidenti. A Collecchio un frontale tra due auto: le conducenti, un'anziana e una donna di mezza età, non hanno riportato ferite. Sul posto i vigili del fuoco, polizia locale e l'ambulanza infermieristica della Croce rossa di Pontetaro. E' andata invece peggio a un ciclista a San Secondo, finito in ospedale dopo che la sua bici si è scontrata per cause in corso di accertamento con un'auto. E' intervenuto il 118. Le sue condizioni sono di media gravità, ma non sarebbe in pericolo di vita.