Incidente stamattina poco dopo le 10 in via Emilio Lepido. Lo scontro tra un’auto e una bicicletta ha provocato il ferimento del ciclista, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. I suoi traumi sono stati giudicati di media gravità. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia locale per i rilievi del caso e stabilire la dinamica esatta che ha causato l'incidente.