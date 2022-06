Scontro auto-bici in viale Basetti: ciclista in ospedale

Nella mattinata di oggi, mercoledì 1 giugno, si è verificato un incidente stradale in pieno centro. Per cause in corso di accertamento verso le ore 11.30 un'auto e una bicicletta si sono scontrate mentre stavano percorrendo viale Basetti.

Secondo le prime informazioni il ciclista sarebbe stato sbalzato a terra ed avrebbe battuto la testa. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. La persona ferita avrebbe riportato contusioni in varie parti del corpo e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi previsti per legge.

IN AGGIORNAMENTO