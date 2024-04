Scontro tra auto e bici in via Sidoli

Un grave incidente stradale si è verificato, poco prima delle 8 di mattina di martedì 30 aprile nel quartiere San Lazzaro a Parma. Per cause in corso di accertamento un'auto e una bicicletta si sono scontrate, in corrispondenza dell'incrocio con via Copernico. Ad avere la peggio il conducente della bicicletta, che è caduto rovinosamente sull'asfalto ed ha riportato traumi e ferite in varie parti del corpo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza, che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sarebbero di media gravità e non si troverebbe in pericolo di vita.