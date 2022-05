Violento scontro auto-camion a Fidenza: un ferito ricoverato al Pronto soccorso

Incidente ieri sera intorno alla mezzanotte: auto contro un camion di trasporti eccezionali all'altezza della semicurva del cavalcavia che da Castione Marchesi conduce a Fidenza.

Al volante un uomo di 57 anni, rimasto incastrato nell'abitacolo e poi estratto dai vigili del fuoco di Fidenza insieme ai volontari della Pubblica assistenza di Busseto, arrivati sul posto. E' intervenuta anche l'automedica 118 della Croce rossa di Fidenza. Il 57enne è stato ricoverato al Pronto soccorso di Parma in condizioni di media gravità. Insieme a lui la madre 80enne che non ha riportato traumi e ha rifiutato il trasporto in ospedale. In corso di accertamento la dinamica: da valutare se l'impatto con il mezzo di trasporti eccezionali che trasportava un veicolo pesante sia avvenuto frontalmete o lateralmente.