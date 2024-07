Scontro auto-camion nella notte a Corcagnano: un ferito grave

Scontro tra un'auto e un camion a Corcagnano, in via Langihrano. E' accaduto stanotte, quando intorno alle 2 l'auto e il camion si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Indagini in corso anche per stabilire la dinamica dei fatti. L'incidente ha provocato il ferimento grave di una persona, portata con un'ambulanza del 118 in codice 3 all'ospedale di Parma (intervenuta anche l'automedica).