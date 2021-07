Scontro auto-furgone a Fontanini: 31enne gravissimo al Maggiore

Grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri, domenica 4 luglio, a Fontanini, lungo strada Langhirano. Per cause in corso di accertamento un'auto ed un furgone si sono scontrati. In conseguenza dell'impatto - che è stato molto violento - un giovane di 31 anni è rimasto gravemente ferito. Sul posto, in pochi attimi, sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato il ferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero particolarmente gravi: dopo l'arrivo al Pronto Soccorso è stato trasferito nel reparto di Rianimazione.