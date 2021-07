Pauroso scontro frontale a Fontanini: 31enne gravissimo al Maggiore

Grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri, domenica 4 luglio, a Fontanini, lungo strada Langhirano. Per cause in corso di accertamento un'auto ed un furgone si sono scontrati. In conseguenza dell'impatto - che è stato molto violento - un giovane di 31 anni è rimasto gravemente ferito. Sul posto, in pochi attimi, sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato il ferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero particolarmente gravi: dopo l'arrivo al Pronto Soccorso è stato trasferito nel reparto di Rianimazione. Secondo le prime informazioni sulla ricostruzione dell'incidente sarebbe stato il furgone che, mentre effettuava un sorpasso lungo via Langhirano, avrebbe colpito la Fiat Panda guidata dal 31enne, ora in Rianimazione.