Scontro tra auto e monopattino: un ferito

Lo scontro tra un'auto e un monopattino ha provocato un ferito, fortunatamente di lieve entità, verso l'ora di pranzo di lunedì 29 aprile. L'incidente stradale si è verificato poco dopo le ore 12.30 tra via Spezia e via Chiavari. La dinamica dello schianto non è ancora chiara e dovrà essere ricostruita dagli agenti della polizia locale, che sono intervenuti sul posto. Anche i sanitari del 118 sono arrivati sul luogo dell'incidente con l'ambulanza. Dopo i primi accertamenti medici il conducente del monopattino è stato medicato sul posto e poi trasferito al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma per accertamenti ma non è grave.