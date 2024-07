Scontro auto-moto in via Emilio Lepido: motociclista in Rianimazione

Gravissimo incidente ieri sera poco dopo le 23 in via Emilio Lepido. Nell'incidente sono state coinvolte un'auto e una mto, che si sono scontrate all'altezza di Pittarello per cause in corso di accertamento.

Critiche le condizioni dell centaruro, trasportato con un'ambulanza del 118 in ospedale. Adesso si trova ricoverato in Rianimazione. Indagano sull'incidente gli agenti della polizia locale.