Scontro auto-moto in via Venezia: motociclista grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, lunedì 12 luglio. Per cause in corso di accertamento un'auto e una moto si sono scontrate all'incrocio tra via Venezia e via Trieste. Ad avere la peggio il motociclista, che è stato sbalzato dal mezzo a due ruote ed è finito sull'asfalto. Sul posto sono arrivati, in pochi istanti, i soccorritori del 118 di Parma che hanno trasportato il ferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sono gravi.