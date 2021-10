Scontro auto-moto lungo la Massese: un ferito e strada chiusa

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 15 ottobre, lungo la strada Massese. Per cause in corso di accertamento un'auto e una moto si sono scontrate: in conseguenza del violento impatto il motociclista è rimasto ferito. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che l'hanno trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Il tratto di strada interessato dall'incidente è stato chiuso.

Incidente auto-moto: chiuso un tratto della Massese

A causa di un incidente stradale che ha coinvolto una autovettura ed una moto, il traffico è temporaneamente bloccato, in entrambe le direzioni, sulla strada statale 665 “Massese” al km 10,500 a Parma.

La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi sanitari ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente.

Nell’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, una persona è rimasta ferita.

Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.