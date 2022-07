Scontro auto-moto in via Spezia, motociclista sbalzato per una ventina di metri

Un altro grave incidente si è verificato stamattina in via Spezia. Un'auto e una moto si sono scontrate e il motociclista è stato sbalzato per una ventina di metri dalla sella del mezzo su cui era alla guida, andando a sbattere violentemente sull'asfalto. Le sue ferite, che inizialmente sembravano molto gravi, sono poi state giudicate di medià gravità. In ogni caso l'uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 in direzione Collecchio. Sul posto il 118 e la polizia.