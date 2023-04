Scontro tra uno scooter e un'auto all'alba di oggi, 28 aprile, in via Emilia Est. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino, causando il ferimento di una persona finita in ospedale con traumi giudicati di media gravità.

Sul posto un'ambulanza del 118 per le cure del caso alla persona rimasta ferita. In corso gli accertamenti sulla dinamica che ha provocato l'incidente.