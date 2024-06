Scontro auto-scooter in via Zarotto

Incidente alla rotonda di via Mantova, all'incrocio con via Emilia Est. Alle 7:50, un auto e uno scooter sono venuti a contatto. L'impatto ha sbalzato l'autista del mezzo a due ruote sull'asfalto. L'auto si è fermata poco dopo per verificare che non fosse successo niente di particolarmente grave e ha atteso anche l'arrivo dei soccorsi. Un'ambulanza con a bordo gli operatori del 118 era sul posto, con una pattuglia della Polizia Locale. L'incidente ha provocato dei rallentamenti lungo il tratto stradale. L'uomo ha riportato ferite lievi.