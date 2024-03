Scontro tra due auto: due feriti in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di sabato 30 marzo in viale della Villetta, nel quartiere Montanara a Parma. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate. I conducenti dei due veicoli hanno riportato ferite. Una delle due persone coinvolte ha riportato traumi in varie parti del corpo e si trova in condizioni di media gravità. Per l'altro conducente sono ferite lievi. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.