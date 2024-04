Scontro tra due auto in via Emilia: feriti in ospedale

Grave incidente stradale prima delle ore 7 di mercoledì 24 aprile a Castelguelfo, lungo la via Emilia. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate. La dinamica dell'incidente è in corso di ricostruzione: due persone che si trovavano a bordo dei mezzi coinvolti sono rimaste ferite. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre alle forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.