Scontro fra due auto a Roccabianca: una si ribalta, due feriti

Scontro fra due auto oggi pomeriggio a Roccabianca. L'incidente si è verificato all'incrocio fra strada Mano e strada Pirino, causando un ferito i cui traumi sono poi stati giudicati di media gravità. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso di Vaio per accertamenti. Nel corso dello scontro è rimasta ferita anche una seconda persona, ma in modo più lieve. Indagini in corso per stabilire le cause dell'incidente che ha anche causato il ribaltamento di una delle due vetture.