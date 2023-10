Tre feriti, dei quali due gravi. È il bilancio di un incidente che si è verificato stanotte, 7 ottobre, poco dopo l'1.30 a Pontetaro. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate. Sul posto le ambulanze del 118 che hanno trasportato all'ospedale Maggiore i tre feriti: due gravi, mentre una terza persona ha riportato ferire di media gravità.