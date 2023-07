Scontro tra due camion oggi pomeriggio, 12 luglio, su strada Traversetolo a Marano. Per cause in corso di accertamento due mezzi pesanti sono venuti in collisione, provocando il ferimento di uno dei due conducenti. Le sue condizioni non sono comunque gravi. Coda di alcuni chilometri dovuta al fatto che si è reso necessario spostare i mezzi coinvolti nell'incidente.